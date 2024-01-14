"Хотят протиснуть": в ВСУ назвали ключевое направление окупантов на востоке

В последние несколько дней враг уменьшил интенсивность атак на Бахмутском направлении.
Россияне усилили атаки на Бахмутском направлении, в частности, они пытаются "продавить" ВСУ в направлении Временного Яра.
Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.
По его словам, за последние несколько дней враг уменьшил интенсивность атак на Бахмутском направлении. Это связано с тем, что сейчас они пытаются перегруппироваться.
"Они будут пытаться давить, просто давить. Это подтверждает то, что они усилили здесь группировку — на сегодняшний день она составляет 80 тысяч. Сюда они бросили основные силы добровольного штурмового корпуса. Можем сказать, что они будут пытаться нас протиснуть", — рассказал Калашников.
Он добавил, что их тактика состоит в том, чтобы атаковать малыми штурмовыми пехотными группами.
Напомним, по данным ISW, Россия все чаще использует химическое оружие в Украине.
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