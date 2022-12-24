"Хотят сбить ВСУ с толку": Буданов прокомментировал угрозу со стороны Беларуси

Пока нет признаков формирования ударных группировок для нападения на Украину со стороны Беларуси. Хотя потенциально угроза оттуда остается.

Российская Федерация создает видимость подготовки наступления со стороныБеларуси.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times.

Буданов считает, что маневры военной техники на границе Беларуси с Украиной были призваны сбить ВСУ с толку и заставить украинское командование отвести часть своих войск по южному и восточному направлениям.

"Все это элементы дезинформационных кампаний", — отметил он.

В последние недели Россия работала над укреплением своих военных баз на территории Республики Беларусь. Российские мобилизованные направлялись в Беларусь поездами, после чего возвращались. Буданов назвал эти перемещения "качелями".

Глава Главного управления разведки добавил, что такую тактику использовал СССР во время Второй мировой войны. Тогда советские солдаты также передвигались по железной дороге, чтобы изображать атаку или отступление.

Начальник ГУР заявил, что угроза вторжения в Украину с севера сохраняется, однако не является неизбежностью.

"Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, — добавил он, — но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", — сказал Кирилл Буданов журналистам.

Напомним, Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах и продолжает укреплять границу с Беларусью.

Аналитики из Института войны считают, что некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Белоруссии.

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