Хотят сделать пепелище мертвой земли: оккупанты сбросили две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь

Город подвергся еще большим разрушениям.

Российская авиация во вторник, 22 марта, сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь в Донецкой области.

Об этом сообщает городской совет со ссылкой на "АЗОВ-Мариуполь".

"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. В очередной раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь. Они хотят сравнить его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли", - говорится в сообщении.

Куда упали бомбы, а также есть ли разрушения, не сообщается.

Как сообщалось, широкомасштабное вторжение России в Украину длится уже 25-й день. Худшая ситуация в Мариуполе, который уже 18 сутки находится в осаде. В городе нет света, отопления, воды, связи, туда нельзя доставить лекарство и еду. Каждый день Россия сбрасывает на Мариуполь по 50-100 авиабомб, убивая большое количество людей. Оккупанты довели город до гуманитарной катастрофы и разрушили его почти на 90%.

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