"Хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной": в оккупированном Мангуше россияне снесли памятник гетману Сагайдачному

"Хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной": в оккупированном Мангуше россияне снесли памятник гетману Сагайдачному

Во временно оккупированном поселке Мангуш Донецкой области захватчики снесли памятник гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Адрющенко, в поселке уже вывесили советские флаги.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Telegram каналах.

"Все это происходит под советскими флагами. Лица хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной. Долой все. Язык, историю, культуру. Но удивительно при этом Мангуш, а не Первомайское. Мариуполь, а не Жданов. Донецк, а не Сталино. Хотя не удивительно. Память у кафиров короче совести", — написал Адрющенко.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о готовящемся втором этапе эвакуации с завода "Азовсталь". Он с командой ежедневно ищет дипломатический вариант, который может сработать, чтобы вывести украинских защитников из Мариуполя. На втором этапе хотят вывести раненых и медиков.

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