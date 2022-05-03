"Хотят взять Рубежное, Попасную и наступать дальше": в Генштабе рассказали о планах оккупантов на Донбассе

"Хотят взять Рубежное, Попасную и наступать дальше": в Генштабе рассказали о планах оккупантов на Донбассе

Противник не прекращает проведение наступательных действий на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

О ситуации на фронте по состоянию на 3 мая рассказал Генеральный штаб Украины.

"На Донецком и Таврическом направлениях группировки войск противника, силами отдельных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов, 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа; 5-й общевойсковой армии и тихоокеанского флота Восточного военного округа; 2-й и 41-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные действия на определенном участке линии столкновения. Оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск", — рассказали в Генштабе.

Там добавили, что основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях "с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасное и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск".

"С целью совершенствования системы логистического обеспечения противник продолжает размещение в определенных районах складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, а также организовал пункт ремонта и восстановления поврежденной техники. В то же время, на отдельных рубежах, враг осуществляет оборудование второй линии обороны", — сообщили в Генеральном штабе.

Напомним, российские военные сегодня, 3 мая, нанесли удары по Авдеевке. В частности, враг обстрелял Авдеевский коксохимический завод. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 15 получили ранения.

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