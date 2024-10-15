Хотят закрепиться в домах Часов Яра: воины 24 бригады не дали россиянам прорваться вглубь города (видео)

Какая ситуация в городе сейчас?

Бойцы 24 бригады охотились оккупантов, которые хотели прорваться вглубь города Часов Яр, где ведутся ожесточенные бои.

Об этом свидетельствует видеоаналитического канала DeepState.

По информации специалистов, ситуация вокруг города Часов Яр сложная и обостряется, прежде всего из-за постоянных попыток россиян прорываться как в самом городе, так и в окрестностях.

Воины 24 бригады выполняют, по их словам, рутинную работу: "постоянно отрабатывают по пехоте противника, которая переходит канал и просто пытается хоть как-то закрепиться в домах для накопления и дальнейшего продвижения". На кадрах можно увидеть, что делают они это небольшими группами или даже по одному.

"Силы Обороны умножают на ноль эти попытки не одну неделю", — информируют аналитики.

Подтягивают резервы: какая ситуация в городе Часов Яр сейчас

По информации военных экспертов, вблизи села Калиновка недалеко от Часов Яра, ситуация сложная.

Противник там пытается проникать в городское лесничество.

"Ситуация та же — постоянный пуш пехоты, которую бойцы Сил Обороны непрестанно уничтожают. В этом районе мы часто показываем работу подразделения "Котята" 56 бригады", — говорится в сообщении под видео DeepState.

Также сообщается, что ситуацию может усложнить подтягивание резервов россиян.

"Они у них есть, но обычно их задействованию предшествовал успех и, к сожалению, у них появился тактический успех севернее. Очень часто кацапы лезут в лоб, получают по зубам и начинают обходить", — говорят в DeepState.

Так как сложится ситуация — покажет время.

"Силы Обороны уже обломали зубы огромной группировке кацапни (в основном из бригад десантников), для которой успехом было стирание микрорайона "Канал" и взятие его под контроль. Но, скорее всего, Часов Яр скоро начнет все чаще появляться в медиа и обсуждениях. Битва продолается..." — говорят в DeepState.

Ранее в ВСУ рассказали о тактике россиян вблизи Временного Яра Там в последние несколько недель не было дня, чтобы россияне не пытались протиснуть линию обороны ВСУ.

Читайте также: