Хотят защищать "русский мир": Россия нашла объяснение набору добровольцев из Африки — разведка

РФ хочет показать, что у него очень мощный ресурс, который может быть привлечен против Украины.

Российская Федерация вовлекает в ряды своих вооруженных сил представителей Африки, в частности из Эфиопии, как повод так называемой "мировой поддержки" и желания присоединиться к защите "русского мира" и территории так называемого "русского мира".

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Прежде всего, мы проанализировали всю эту информацию, в том числе и в этом регионе (сообщение о наборе добровольцев из Эфиопии в войска противника – ред.). Да, действительно, Российская Федерация, как повод так называемой "мировой поддержки", и тем более, набора "добровольцев, желающих защищать "русский мир" и территории так называемого "русского мира", в том числе и с территории Африки набирает", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что во многих случаях такие действия – это только повод показать свой мощный ресурс, который может быть привлечен против Украины.

"Но это (набор "добровольцев-защитников "русского мира" — ред.) используется в большинстве случаев как повод показать ту поддержку и показать, что у них очень мощный ресурс, который может быть привлечен против Украины", — добавил Скибицкий.

Напомним, военный эксперт рассказал, сколько времени Россия будет ракетами обстреливать Украину.

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