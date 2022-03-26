Храбрая борьба украинцев и циничная ложь Путина: главные тезисы Байдена во время речи в Польше

Храбрая борьба украинцев и циничная ложь Путина: главные тезисы Байдена во время речи в Польше

Байден находится в Польше с двухдневным визитом. В субботу, 26 марта, американский президент посетил украинских беженцев.

Находящийся с визитом в Польше американский президент Джо Байден выступил с речью о войне России против Украины.

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Что сказал президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве:

Из-за жестокости Путина произошедшее – уже большая гуманистическая катастрофа россии. Путин сажает за протесты. От Путина бежали уже 200 тысяч. Он думал, что украинцы не будут воевать за свою страну. Российские военные столкнулись с мужеством украинцев.

Путин сажает за протесты. От Путина бежали уже 200 тысяч. Он думал, что украинцы не будут воевать за свою страну. Российские военные столкнулись с мужеством украинцев. Сегодня Россию подавила у себя демократию. И они пробуют это сделать в других местах. Они фальшиво говорят об этнической солидарности, о выражении своих этнических групп. Путин сказал, что он будет денацифицировать Украину. Это циничная ложь. Он знает все.

Путин и Россия не заинтересованы в переговорах.

Путин думал, что украинцы встанут на колени перед ним и примут то, что он хочет. Но украинцы выстояли и жесткие атаки встречаются сильным сопротивлением украинского народа.

Российский народ, еще вчера ваша страна была страной 21 века, теперь агрессия Путина отвергла Россию в 19 век.

Мы должны полностью отказаться от российских энергоресурсов. Мы не можем разрешать автократу шантажировать мир. И мы должны разрушить коррекционный режим, который не позволяет России стать демократическим государством.

Мы не можем разрешать автократу шантажировать мир. И мы должны разрушить коррекционный режим, который не позволяет России стать демократическим государством. Путин может и должен закончить эту войну. Европа должна прекратить свою зависимость от топлива из России. Это вопрос экономической и национальной безопасности.

Напомним, президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не пытались прессовать Россию и заявил о попытке договориться.

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