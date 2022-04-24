"Христос Воскрес — Воскреснет Украина": как звезды празднуют Пасху во время войны

Сегодня, 24 апреля, верующие празднуют Пасху.

В этом году многие семьи, к сожалению, не смогли встретить его, как раньше в большом семейном кругу.

Впрочем, несмотря на страшную и жестокую войну России против Украины, которая длится уже два месяца, украинцев не сломать. В частности, знаменитости соблюдали традиции и этот светлый день нашли возможность отпраздновать. Так, кто-то из звезд проводит праздник на фронте, кто-то в другом уголке Украины, а кто-то за границей.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку, как селебритис проводят Пасху и поздравляют украинцев.

Маричка Падалко

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко проводит праздник во Львовской области вместе с детьми.

Маричка Падалко с дочками / instagram.com/marichkapadalko

"Христос Воскрес! Победа добра приближается! Мы боремся ради наших детей и ради их улыбок! Пусть наша вера и воля только утверждаются! Всем в этот день желаем победы!" – поздравила пользователей телеведущая.

MELOVIN

Известный певец MELOVIN решил устроить праздник для других. В Пасху звезда собрал корзины для переселенцев и семей военных.

"Всех с Пасхой! Много говорить нет смысла! Победы нам! С нами Всевышний и за нами правда! Слава Украине и Вооруженным силам Украины! 30 пасхальных корзин уже получили те, кто в них нуждается! Спасибо, что вместе с вами делаем большое" – поделился артист.

Григорий Решетник

Семья телеведущего Григория Решетника встретила Пасху в Ивано-Франковске. Супруги вместе с детьми посетили праздничную церковную службу и освятили корзины.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / instagram.com/grisha_reshetnik

"Поздравляем вас с праздником Пасхи! Мира, согласия и любви вам и вашим близким! Украинцы – единственные, несгибаемые и независимые! Украина Победит! Христос Воскрес!!!" – написал телеведущий.

Анна Соливанчук

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"Это один из моих самых любимых праздников. Но в этом году все чувствуется иначе. Сейчас каждый украинец молится чаще, чем раньше. Сейчас каждый украинец молится об одном – о победе добра над злом, о победе Украины! Я искренне верю, что совсем скоро мы сможем вернуться к нашим домам и встречать каждый праздник в кругу родных! Обниматься, говорить чаще о своих чувствах и плакать только от счастья и теплых воспоминаний", – отметила актриса.

Ирина Федишин

Ирина Федишин с мужем и детьми / instagram.com/irynafedyshyn

"Христос Воскрес! Просим у Бога, чтобы как можно быстрее в Украине наступил мир, согласие и процветание. Поздравляем всех с Пасхой. Берегите себя, родных и Украину", – пожелала исполнительница.

Екатерина Осадчая

"Христос воскрес! Мы все сегодня молимся о мире, о здоровье наших бойцов, о божественной справедливости, молимся о раненых и о душах погибших. Наши враги заставили нас в молитве Отче наш по-другому слышать строчку "как мы прощаем виновникам нашим"… Боже, сохрани Украину! Мы сильны и с нами Бог", – написала звезда канала 1+1.

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Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с другими защитниками Украины находится на фронте. Волонтеры позаботились о воинах и передали им пасхальные вкусности.

Тарас Тополь / instagram.com/antytila_official

"С Пасхой, дорогие украинцы! С верой в сердце и верой в ВСУ встречаем в этом году этот величественный светлый праздник. Такие времена. Мира нам всем и согласия, сохраняем традиции и объединяемся! Так победим. "А свет во тьме светит, и тьма не обернула его". Христос Воскрес! Воскреснет Украина!" – поздравил певец.

Оля Цыбульская

Певица Оля Цыбульская встретила Пасху во Львове.

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"Я знаю, что многие из вас не пошли сегодня в церковь ради безопасности. Спасибо, что бережете себя! Другие в сотнях тысяч километров от дома. И, к сожалению, немало вас, моих украинцев, которые молятся с подземных хранилищ под свистом ракет. Я забежала попросить у Бога мира и встретила Отца Павла. Пусть это видео попадет к каждому, кому, как и мне, нужна эта капля святой надежды. Христос Воскрес! И Украина обязательно Воскреснет", - отметила знаменитость.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина находится во Львове. В фотоблоге знаменитость показала, как вместе с сыном раскрасила яйца в сине-желтый цвет. Также звезда поделилась разговором с сыном:

– Мама, ну, пожалуйста, покажи, где в храме Бог?

– Сашенька, ты здесь можешь увидеть только иконы. На них изображены святые. Все они служили и служат людям и Богу. А его никто не видит. Он внутри каждого человека!

– Это как?

– Это любовь, сострадание и тепло, которое ты чувствуешь к людям! Когда совершаешь добрые поступки по отношению к другим. И не делаешь ничего плохого…

– Значит, у России нет Бога?

Христос Воскрес! Слава моей истерзанной горем Украине!

instagram.com/mashaefrosinina

Kalush

Фронтмен группы, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2022", Kalush Orchestra – Олег Псюк – празднует Пасху с родителями и любимой.

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"1 фотка: я, мама и малая, 2 фотка: папа, мама и Грам. Христос Воскрес!" – написал рэпер.

ONUKA

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко вместе с мужем, продюсером и музыкантом Евгением Филатовым и сынишкой решили праздновать в Киеве.

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"Даже не верится, что Пасха тоже имеет контекст. Одесса, Мариуполь…Невозможно принять. Невозможно осознать. И все же, решили дома отпраздновать этот день. А что, если это в последний раз? Испекла пасхи, Саша разрисовал писанки. Уютно, дома. И мечта только одна, чтобы мы могли быть дома всей страной, со всеми своими родными. Мы молимся за всех погибших, за всех живущих, кто воюет на фронте, в тылу и дает нам возможность почувствовать это счастье – быть дома. Верю в Украину, в наше будущее. Христос воскрес!" – поделилась исполнительница.

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

"Пасха всегда для украинцев была знаковой! Мы одевали вышиванки и шли в церковь, соединяясь одной молитвой! Враг даже представить себе не мог, сколько силы и духа у нашего народа! Сегодня мы еще сильнее в вере в победу и ненависти к оркам, украинцы люди со стальными яйцами! Христос Воскрес!" – отметил телеведущий.

Оксана Билозир

Оксана Билозир / instagram.com/oksana_bilozir

"Христос Воскрес! Светлая пасхальная неделя! Время осмысления нового пути! Время примирения и прощения! Время торжества добра над злом! Время – доверия Богу! Христос Воскрес – Воскресное Украина!" – поздравила поклонников певица.

Наталья Валевская

Украинская певица Наталья Валевская в этом году Пасху встречает без мужа, поскольку теперь она – жена воина, который, как и сотни тысяч мужчин, оберегает Украину от врагов.

Артистка также рассказала, что впервые в жизни семья сделала Пасхальное дерево и похвасталась результатом.

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"Мы встречаем Пасху во время невероятных испытаний жестокой войной, которую вероломно начала против нашего государства Россия. Пусть в эти дни Господь оберегает и защищает нашу родную Украину, наши родные города, жизнь каждого украинца. Пусть Божье благословение всегда будет с нами, украинцами, Пусть Господь дарует нам свою безграничную любовь, надежду и несгибаемую веру в победу! Дорогие друзья, эти Пасхальные дни напоминают нам о вечных истинах и христианских ценностях. Пусть наши помыслы всегда будут чисты, сердца наполнены милосердием и искренней любовью к ближнему, а души открыты для добра. Желаю победы и надежного мирного неба на Украине! Здоровья, мира, согласия спокойствия и благополучия каждой семье! И пусть всякая беда обходит нас стороной! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! – поздравила знаменитость.

Напомним, украинская певица Слава Каминская поделилась с поклонниками, что для нее Пасха – грустный праздник. Артистка рассказала о трагедиях, произошедших в ее семье на Пасху.

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