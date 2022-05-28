"ХНР" переносится: оккупационные власти пока не будут проводить "референдум" о присоединении к РФ

Оккупационные власти Херсонской области в очередной раз перенесли сроки проведения "рефендума" о присоединении к России.
Так называемый "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов признался, что из-за длительных боевых действий этот вопрос не актуален. Вероятно, что "рефендум" состоится в следующем году.
Об этом пишет Reuters.
"К осени этого не будет. Мы готовим административную систему, а уже в следующем году посмотрим, какая ситуация", — заявил "представитель" оккупационных властей РФ.
Как сообщали ранее в оперативном командовании "Юг", на юге Украины Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступательные действия, противник терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.
Позже в Генеральном штабе ВСУ уточнили, что контрнаступление украинскими военными происходит на Херсонском направлении. В результате наступательных действий враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области.
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