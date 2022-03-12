"ХРНи" не будет: на Банковой подтвердили голосование депутатов Херсонского облсовета о принадлежности к Украине

Все руководство области работает на победу, заявил Тимошенко.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что депутаты Херсонского областного совета на внеочередном заседании утвердили принадлежность области к Украине и исключили образование любых республик.
Об этом Тимошенко сообщила вечером 12 марта.
"Присоединился дистанционно, убедился, что враг шантажом и угрозами не достиг своих целей — депутаты с народом Украины. 44 депутата приняли решение о том, что Херсонщина — это Украина, псевдореспублики на территории области образовано не будет", — говорится в сообщении заместителя председателя ОП.
Он также подчеркнул, что глава Херсонской военно-гражданской администрации и все сотрудники работают на победу.
"Враг встречает существенное сопротивление населения на временно оккупированных территориях, всех – не запугать. Мы на своей земле! Держим строй! Все будет Украина!" – добавил Тимошенко.
Напомним, ранее 12 марта стало известно, что российские кафиры готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой".
Однако Херсонский облсовет собрался на экстренное заседание и своими голосами отверг идею создания "ХНР".
Читайте также: