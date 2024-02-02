Художница Гапчинская шокировала, как муж изменился после передовой и что было самым страшным

Известная художница Евгения Гапчинская рассказала, как ее муж Дмитрий изменился на войне.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" художница рассказала, что ее возлюбленный служит с 24 февраля 2022 года. За два года службы на передовой было просто невозможно не измениться. Как рассказала Гапчинская, хоть муж ей ничего и не рассказывает, однако военным приходится проходить через ужасные вещи.

Муж Евгении Гапчинской / Фото: instagram.com/e.gapchinska

"Нельзя не измениться, когда ты уже второй год ночуешь в окопе, мало ешь. Он мне вообще ничего не рассказывает, но после первой ротации он сказал, что когда был последний их выход, по ним били из всего, что только можно. Когда они выходили из позиций в последний раз, их осталось трое, он сказал: "Ребята, пристрелите меня, потому что я не могу дальше идти". Он сказал, что впервые узнал, что это такое не на грани человеческих сил, а за пределами", — поделилась Гапчинская.

Художница рассказала, что лично для нее было самым страшным. В частности, она вспомнила, какой жуткий запах почувствовала, когда муж впервые приехал домой и снял вещи для стирки.

Евгения Гапчинская / Фото: скриншот с видео

"Когда он пришел после первой ротации, самое страшное – это запах. Когда он пришел и бросил все возле стиральной машины, у меня поднялись волосы. Запах был страшный. Был запах мертвых людей, гари. Это самое страшное", — вспомнила художница.

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