"Худшее стихийное бедствие в истории": в Словении возросло количество жертв

Наводнения привели к материальному ущербу на сумму около 500 миллионов евро.

В Словении в результате проливных дождей и наводнений погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает DW.

В субботу, 5 августа, власти обнаружили тело мужчины на окраине столицы Любляны.

Между тем из-за экстремальных погодных условий по меньшей мере пять граждан Нидерландов пропали без вести, сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что наводнения привели к материальному ущербу на сумму около 500 миллионов евро.

"Это худшее стихийное бедствие в (новейшей) истории Словении, оно задело две трети страны", – сказал он в субботу после участия в заседании Совета национальной безопасности.

Напомним, в Италии растет количество жертв от мощного наводнения, многие с ограниченными возможностями не могут покинуть свои дома и оказались в ловушке.

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