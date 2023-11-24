"Худшая зима в истории": Германия развернула в Украине еще одну систему Patriot

В Германии взволнованы тем, что грядущая зима может стать для Украины очень сложной. Связано это с атаками России по энергетической инфраструктуре. Поэтому Германия развернет в нашем государстве еще одну систему Patriot.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер.

Да, в Германии обеспокоены тем, что Россия могу зимой обстреливать энергетическую систему нашего государства. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к "худшей зиме в истории".

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Сейчас на местах расположены уже четыре доставленные из Германии системы IRIS-T. Во время своего визита министр анонсировал, что в ближайшие годы мы поставим дополнительные системы... В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", – отметил Мартин Егер.

Кроме того, Германия выделила средства, чтобы помочь подготовить украинскую энергетическую инфраструктуру к зиме.

"Мы поставили много генераторов и оказали другую поддержку. Таким образом нам удалось существенно повлиять на ситуацию. За оба года мы уплатили в Фонд энергетической поддержки в общей сложности 200 млн евро, и являемся таким образом крупнейшим плательщиком. В общем сумма поддержки прошлой зимой, включая генераторы, составляет 260 миллионов евро, а на этот год, на эту зиму наша поддержка составит около 300 миллионов евро", – отметил посол Германии в Украине.

Напомним, что Швейцария передаст Германии Leopard 2 при условии, что их не получит Украина.

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