Худший показатель 2025 года: потери территорий в мае стали рекордными

Наступление РФ на фронте / © ТСН.ua

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В мае российские войска оккупировали 449 кв км украинской территории, что является самым плохим показателем в 2025 году.

Такие данные приводит аналитиный канал DeepState.

По их данным, в мае динамика потерь территорий превысила границу до 200 км км в месяц, которая длилась с февраля.

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© Deepstatemap

Отмечается, что больше всего были потеряны территории в районе прорыва врага на трассе Покровск-Константиновка, где оккупировано около 200 кв км.

Покровск и Константиновка на карте / © Deepstatemap

В результате наступательной операции РФ в Сумской области по состоянию на конец мая было потеряно по меньшей мере 110 кв км. На эти два участка приходится 70% всех потерь территорий, пишут «дип-стейты».

Наступление РФ на Сумщине / © Deepstatemap

Кроме того, заметные продвижения у врага были в районе Богатыря (между Покровским и Большой Новоселкой) и у границы с Днепропетровщиной — по 45-50 кв. км в каждом.

Село Богатырь на карте / © Deepstatemap

По данным канала, на Лиманском отрезке враг несколько приостановился и оккупировал лишь 28 кв км, но к концу месяца ситуация в районе Карповки начала ухудшаться и бои там продолжаются.

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«Фактически, на эти 5 участков приходится 95% всех продвижений врага», — отмечают в DeepState.

Ранее в DeepState сообщили, что россияне вплотную подошли к Юнаковке, и заявили, что ситуация имеет неутешительные перспективы.