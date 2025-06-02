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Худший показатель 2025 года: потери территорий в мае стали рекордными
По информации DeepState, в мае россияне оккупировали 449 кв. км украинской территории, больше всего — на Покровском направлении.
В мае российские войска оккупировали 449 кв км украинской территории, что является самым плохим показателем в 2025 году.
Такие данные приводит аналитиный канал DeepState.
По их данным, в мае динамика потерь территорий превысила границу до 200 км км в месяц, которая длилась с февраля.
Отмечается, что больше всего были потеряны территории в районе прорыва врага на трассе Покровск-Константиновка, где оккупировано около 200 кв км.
В результате наступательной операции РФ в Сумской области по состоянию на конец мая было потеряно по меньшей мере 110 кв км. На эти два участка приходится 70% всех потерь территорий, пишут «дип-стейты».
Кроме того, заметные продвижения у врага были в районе Богатыря (между Покровским и Большой Новоселкой) и у границы с Днепропетровщиной — по 45-50 кв. км в каждом.
По данным канала, на Лиманском отрезке враг несколько приостановился и оккупировал лишь 28 кв км, но к концу месяца ситуация в районе Карповки начала ухудшаться и бои там продолжаются.
«Фактически, на эти 5 участков приходится 95% всех продвижений врага», — отмечают в DeepState.
Ранее в DeepState сообщили, что россияне вплотную подошли к Юнаковке, и заявили, что ситуация имеет неутешительные перспективы.