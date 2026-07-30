Худший сценарий для России: как упрямство Путина приведет к потере контроля над Крымом

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН.ua

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Российская армия постепенно теряет свои военные возможности на поле боя , тогда как Украина, напротив, существенно улучшает собственные технологические мощности. Вместо того чтобы трезво оценить ситуацию и пойти на замораживание конфликта, кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает требовать новых территориальных уступок.

Об этом пишет бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в гостевой колонке Kyiv Independent.

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Встреча с Трампом и затягивание войны

После августовской встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2025 году Путин пытается заставить американского лидера оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского. Главная цель Кремля заключается в сохранении контроля за почти 20% уже оккупированных территорий и присоединении той части Донецкой области, которую до сих пор успешно удерживает Украина.

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До этой встречи Трамп вместе с европейскими лидерами выступал за немедленное прекращение огня, однако впоследствии внезапно поддержал требования российского диктатора по Донбассу. Европейским политикам пришлось быстро вмешаться, чтобы защитить украинского президента от этого безумного давления, из-за чего политические переговоры полностью зашли в тупик.

«Именно Трамп, которого снова обманул Путин, продолжил эту войну», — отмечает Карл Бильдт.

Иллюзии Кремля и удары по логистике

Российский лидер до слепо верит, что постоянные удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре заставят украинцев сдаться, хотя с помощью одних воздушных бомбардировок еще никто не выигрывал войны. Между тем, украинские военные успешно расширяют географию атак беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, что уже спровоцировало серьезный топливный кризис внутри страны-агрессорки.

Однако настоящим переломным моментом может стать методическое уничтожение логистических путей, соединяющих территорию России с временно оккупированным Крымским полуостровом. Силы обороны Украины непрерывно атакуют грузовики в восточном коридоре, паромы в Керченском проливе и вражеские корабли в Азовском море, что делает удержание Крыма все более сложной и опасной задачей для россиян.

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Угроза власти диктатора

Для рядового российского общества содержание небольшой части Донецкой области не имеет абсолютно никакого значения, в то время как потеря контроля над Крымом гарантированно станет внутренней политической катастрофой. Именно дерзкая оккупация украинского полуострова в марте 2014 года обеспечила Путину небывалую популярность и заложила главный фундамент для полномасштабного вторжения.

Первоначальная цель Кремля покорить всю Украину военным и политическим путем уже окончательно провалилась, что свидетельствует о глобальном стратегическом поражении российского лидера. Сохранение власти диктатора в случае гипотетического мирного соглашения остается открытым вопросом, однако он, вероятно, не переживет сценария, при котором потеряет Крым.

Согласно результатам последних социологических опросов, основная масса россиян уже сейчас поддерживает завершение боевых действий, поэтому наиболее рациональным шагом для Путина было бы немедленно согласиться на прекращение огня. А руководство России сознательно игнорирует эту возможность и отказывается от дипломатического урегулирования в пользу дальнейшего кровавого противостояния.

«Если он продолжит двигаться по нынешнему пути, он вряд ли получит тот кусочек Донецка, который хочет, но с высокой вероятностью потеряет контроль над Крымом», — заключает шведский экспремьер.

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Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман тоже считает, что Путин может потерять Крым . Украинские удары по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам поставок во временно аннексированном Крыму могут быть частью первого этапа подготовки к его деоккупации. Впрочем, наземную операцию все равно придется проводить.

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