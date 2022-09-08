"Худший вариант": Арестович — о заявлении Залужного о повторном наступлении РФ на Киев

По словам Арестовича, вероятность этого наступления мала, но она остается.

Советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он упомянул о возможности повторного наступления России на Киев в 2023 году.

Об этом Арестович сказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Военные как военные, они рисуют крайний, худший вариант, который может произойти. Вероятность этого мала, но она остается. И он (Залужный. – Ред.), как главнокомандующий заявляет, что считает своим долгом подготовку к этому сценарию. Накануне встречи в Рамштайне понятно, кому этот сигнал.

Там (в статье Залужного. – Ред.) указано, что очень трудно сохранять паритет в войне с РФ, когда российская армия может бить с расстояния в 2 тыс. км, а мы – со ста км. Поэтому нам нужно дальнобойное оружие, которое обеспечит баланс страха", – отметил советник ОП.

Напомним, Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

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