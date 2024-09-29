Хуситы выпустили ракету по аэропорту в Израиле: что известно

По заявлению йеменских хуситов, там приземлялся самолет с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

ЦАХАЛ перехватил баллистическую ракету, которая, как утверждают хуситы, была нацелена на самолет премьер-министра Нетаньяху в Бен-Гурионе — крупнейшем международном аэропорту Израиля, расположенном в 14 км к юго-востоку от города Тель-Авив.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Балистическую ракету класса "земля-земля", запущенную по Израилю из Йемена в субботу (28 сентября) вечером, была сбита средствами противовоздушной обороны "вне границы страны", — взвыла израильская армия.

В полиции заявили, что обломки ракеты упали вблизи иерусалимской общины Цур Хадасса. Там зафиксированы незначительные повреждения.

В то же время лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси выступил по телевидению, где пообещал, что смерть лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы, ликвидированного Израилем, "не будет тщетной".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что система противовоздушной обороны перехватила ракету хуситов за пределами территории Израиля.

Ракета была сбита с помощью системы противоракетной обороны большой дальности Arrow, предназначенной для уничтожения баллистических ракет, когда они еще находятся вне атмосферы.

Напомним, лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути сказал, что смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы "не будет тщетной". Он заявил, что такие большие жертвы и "большая несправедливость не будут тщетны".

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