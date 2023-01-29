Хуже Сирии или Афганистана: Украина является самой заминированной страной в мире – Sky News

В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной на планете.

Об этом пишет британский телеканал Sky News со ссылкой на расчет экспертов.

По оценкам экспертов, около 40% территории нашей страны загрязнены минами.

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"Заминирование огромное. Это не имеет ничего общего с Сирией или Афганистаном. Все, что вы можете придумать, вы увидите в Украине", – заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group (MAG) Екатерина Темплтон.

По ее словам, в Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

По подсчетам Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года в Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. А с 2014 по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.

По данным Human Rights Watc, российские военные применяли запрещенные противопехотные мины в Харьковской области.

Только освободившиеся города могут оставаться опасными еще долго после того, как последние российские войска были вытеснены. После ухода россиян украинские защитники обнаруживали растяжки и мины-ловушки, а также противотанковую взрывчатку, готовую к детонации.

Помимо того, что мины непосредственно приводят к травмам и смерти, мины могут сделать участки земли недоступными или более опасными. От этого страдает сельскохозяйственное производство.

Раньше мы писали, какие типы мин угрожают украинцам и как от них уберечься.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине заминировано более 170 тысяч квадратных километров. К примеру, во время отступления из Херсона россияне заминировали школы и больницы.

В МВД сообщали, что для полного разминирования территории Украины может понадобиться более пяти лет.

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