"Хуже всего было без воды": защитник 114 дней держал оборону и спас собратьев

Как защитник 114 дней держал оборону

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В Донецкой области нацгвардеец 114 дней держал оборону на Покровском направлении и смог спасти своих раненых собратьев. Боец 2-й Галицкой бригады, имеющий боевой опыт еще со времен АТО, вместе с подразделением более трех месяцев находился в блиндаже у терриконов без ротаций и под постоянными обстрелами.

Историей поделились в МВД.

114 дней держал оборону и спас собратьев: история защитника

Нацгвардеец Николай Колосовский поделился воспоминаниями об одном из самых трудных периодов своей службы во время полномасштабной войны.

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Позиция гвардейцев стала первым рубежом, который сдерживал вражеские штурмовые группы и попытки пехоты россиян просочиться вглубь украинской обороны. Из-за активности российских беспилотников поставка пищи и воды была нестабильной, или ее не было вообще.

Военные держались на запасах и трофеях. У них были краткие возможности обслуживать оружие между отражениями наступлений.

«Хуже всего было без воды. По туману бегали к луже у террикона и набирали ее. Так и жили. В одном из заброшенных блиндажей мы нашли полсотни банок консервированной фасоли. Вот ею и питались. Сейчас на фасоль тяжело смотреть», — вспоминает нацгвардеец.

Во время пребывания на позиции Николай Колосовский также узнал о рождении ребенка — аудиосообщение от жены собратья смогли передать ему по радиостанции.

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Ситуация обострилась 2 января, когда российская штурмовая группа подошла вплотную к позициям. В течение двух часов три гвардейца сдерживали атаку и оказывали друг другу медицинскую помощь во время боя.

Несмотря на то, что собратья Тарас и Виктор получили ранения, Николай продолжал отбивать штурм и спасать их.

Во время боя россиянин бросил гранату прямо под их позицию.

«Я не знаю, как сориентировался. Оттолкнул ее и прыгнул глубже в блиндаж. Она взорвалась через секунду и зацепила одного из россиян», — рассказывает военный.

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Из-за угрозы массированного артиллерийского обстрела после отхода врага бойцы решили спасать раненого собрата. При выходе Николай сказал раненому собрату:

«Мы вместе зашли — вместе и выйдем».

Эвакуация пролегала через минные поля и лесополосы. Раненого несли на самодельных носилках поочередно. В сильный мороз медикаменты приходилось греть своими телами. Путь не раз прерывался минометными обстрелами.

На пути к спасению бойцов обнаружил российский дрон. Николай и еще один собрат получили осколочные ранения. Но защитники решили не останавливаться.

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В конце января бойцы смогли добраться до безопасной зоны. Позже их встретили собратья из другого подразделения и десантники, которые помогли доставить истощенных бойцов в стабилизационный пункт.

«Наибольшей наградой для меня стала тогда встреча собрата с его мамой. Она очень обрадовалась, что ее сына спасли, и он выжил», — вспоминает боец.

Побороть испытание гвардейцу Николаю помогли вера, молитва, воспоминания о семье и плечо собратьев. На своем бронежилете Николай носил вервицу, подаренную другом.

Сейчас Николай Колосовский продолжает службу и воспитывает троих детей.

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