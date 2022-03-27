"Хуже всего русскому языку сделал Путин": Зеленский заявил, что в мире растет ненависть ко всему, что связано с оккупантами

"Хуже всего русскому языку сделал Путин": Зеленский заявил, что в мире растет ненависть ко всему, что связано с оккупантами

По словам главы государства, за пределами РФ люди уже стесняются говорить по-русски.

Президент Украины Владимир Зеленский, что ненависть в мире ко всему российскому, которую породил Путин, будет только увеличиваться. В частности, пострадает язык страны-агрессоры.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Это же какой-то информационный пузырь, в котором живут граждане. Я имею в виду граждане России. Им рассказывают о каком-то там языке. Я спокойно говорю с вами [по-русски]. И когда кто-то говорит со мной по-русски в Украине, я перехожу на русский язык. Я президент. Я считаю, что президент… Вот как он себя ведет, так можно понять… Если народ его поддержит, значит, народ это и поддерживает, спокойно к этому относится.

Но ненависть ко всему русскому будет расти однозначно.

Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно, люди будут стесняться за пределами России иногда говорить в каких-то обществах по-русски. Так и будет. Такое происходило после той или иной войны, результатом которой был признан конкретный агрессор в мире. Вот и все. Поэтому непоправимость этого он точно сделал. На долгие годы точно", – заявил Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского среди российских военных, которые пришли "увольнять" украинцев много детей, которых фактически вынудили и отправили на убой в Украину.

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