Хвалит Невского и Орду: Портников объяснил, как Путин очередным бредом подтвердил "разворот" на Восток

Российский диктатор Владимир Путин пытается позиционировать современную Россию как неотъемлемую часть так называемого глобального юга и как сознательную оппозицию, как врага Запада.

Такое мнение высказал политический эксперт и журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

"Путин пытается сегодня позиционировать современную Россию как неотъемлемую часть так называемого глобального юга и как сознательную оппозицию, как врага Запада... Таким образом, он доказывает и собственным землякам, и этому самому глобальному югу, что Россия была интегрированной частью именно этой цивилизации уже со времен князя Александра Невского. Здесь все помогает Путину продемонстрировать, что он неслучайно приглашает в российскую столицу делегацию из теократического Ирана или представителей террористического движения ХАМАС", — говорит Портников.

Путин еще раз удивил бредом: диктатор говорит об Орде и восхваляет ее

По его словам, даже антисемитские погромы в Махачкале и других республиках северного Кавказа были встречены российскими властями с очевидным пониманием как еще одно доказательство того, что в России происходят те же процессы, что и в других странах глобального юга.

“Этот Путин, выступающий с историко-подобными заявлениями... не очень похож на того Путина, который еще несколько десятилетий назад выступал на немецком языке в Бундестаге... и убеждал депутатов в том, что Россия всегда была органической частью именно европейской цивилизации... Но теперь, как видим, вся эта реальность уступила совершенно другой взгляд на Россию – жестокую азиатскую деспотию прошлого”, — добавил политический эксперт.

Отдельно он подчеркнул, что вся история российской государственности в какой-то момент пришла к Орде и ее восхвалению.

“Вся история русской государственности с того момента, как коллаборационное Московское княжество, это государство изменников и лихоимцев, стало центром государственности... с этого времени весь путь русской государственности... всегда приводил к одной и той же точке – к Орде и ее восхваление. До агрессивного тоталитарного государства, готового воевать с собственным народом и, конечно же, уничтожать государственность и цивилизацию соседей”, — подчеркнул журналист.

Напомним, что Кремль пытается склонить Украину к переговорам, чтобы закрепиться на временно оккупированных территориях.

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