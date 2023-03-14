Хвалял армию Россию: главу Вооруженных сил Германии отправят в отставку

В Германии главного генерала Эберхарда Цорна планируют отправить в отставку. Такое решение, министр обороны Борис Писториус принял, в частности, потому, что глава Бундесвера восхвалял армию России.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Отметим, Эберхард Цорн в этой должности с 2018 года. Впрочем, даже после увольнения он, вероятно, займет важный пост в министерстве, подобный должности государственного секретаря. Издание пишет, что Цорна досрочно отправят в отставку в четверг, 16 марта.

Неоднозначные заявления глава Бундесвера впервые публично выразил в сентябре 2022-го в интервью Focus. В частности, он заявил, что Украина проводит "контратаки, с помощью которых можно отвоевать места или отдельные участки фронта, но не отбросить Россию обратно на широком фронте".

Более того, Цорн выразил опасения о том, сможет ли Россия открыть второй фронт войны у Калининграда напав на Финляндию, Грузию или Молдову.

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Тем временем на должность нового высшего генерала претендует Карстен Брейер.

Генерал-лейтенант Карстен Брейер возглавляет новое "Территориальное командование" Бундесвера. Он получил свою приверженность после того, как взял на себя руководство правительственной комиссией по реагированию на пандемию COVID-19.

Напомним, что германский канцлер Олаф Шольц заявил в эфире телеканала CNN, что Федеративная республика Германия является крупнейшим донором Украины в континентальной Европе после начала полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года.

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