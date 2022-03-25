Хвастался, что война закончится за "считанные часы": подробности ликвидации российского генерала в Чернобаевке

Рязанцев на четвертый день войны заявлял, что все закончится за "считанные часы".
ВСУ в Чернобаевке под Херсоном ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Российский оккупант хвастался тем, что война против Украины закончится "за считанные часы".
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Издание отмечает, что это очередная гибель высокопоставленного российского генерала, свидетельствующая о провале так называемой "спецоперации в Украине".
"Резанцев, который на четвертый день войны хвастался, что она закончится в считанные часы, был убит после того, как украинская армия уничтожила командный пункт 49-й российской армии на юге Украины", — говорится в сообщении.
По словам российского солдата, Резанцев сказал им на четвертый день отправки: "Ни для кого не секрет, что до завершения этой спецоперации осталось несколько часов".
"И теперь эти часы длятся", — отмечает издание.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в Чернобаевке ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.