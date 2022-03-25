Хвастался, что война закончится за "считанные часы": подробности ликвидации российского генерала в Чернобаевке

Хвастался, что война закончится за "считанные часы": подробности ликвидации российского генерала в Чернобаевке

Рязанцев на четвертый день войны заявлял, что все закончится за "считанные часы".

ВСУ в Чернобаевке под Херсоном ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Российский оккупант хвастался тем, что война против Украины закончится "за считанные часы".

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Об этом сообщает издание Daily Mail.

Издание отмечает, что это очередная гибель высокопоставленного российского генерала, свидетельствующая о провале так называемой "спецоперации в Украине".

" Резанцев, который на четвертый день войны хвастался, что она закончится в считанные часы, был убит после того, как украинская армия уничтожила командный пункт 49-й российской армии на юге Украины", — говорится в сообщении.

По словам российского солдата, Резанцев сказал им на четвертый день отправки: "Ни для кого не секрет, что до завершения этой спецоперации осталось несколько часов".

"И теперь эти часы длятся", — отмечает издание.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в Чернобаевке ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.