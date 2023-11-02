Хватает ли украинской армии боеприпасов: в Генштабе дали ответ

В настоящее время украинский военно-промышленный комплекс обеспечивает ориентировочно 20%, по некоторым параметрам – до 50% производства определенных видов боеприпасов.

Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Сергей Баранов, передает "Укринформ".

Генерал отметил, что Украина разработала Концепцию перевооружения ракетных войск и артиллерии. "Мы отказываемся от 152 калибра и переходим на 155 калибр", — уточнил Баранов.

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В этом контексте бригадный генерал подчеркнул, что Министерство обороны Украины и командованием Сил логистики ВСУ очень многое сделали для производства боеприпасов или их восстановления.

"Пока мы обеспечиваем где-то 20%, а по некоторым параметрам даже больше – до 50% производства определенных видов боеприпасов. Ну и минометы также производятся. Поэтому, наращиваем производство", – отметил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление о производстве боеприпасов в Украине.

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