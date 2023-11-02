Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хватает ли украинской армии боеприпасов: в Генштабе дали ответ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2151
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хватает ли украинской армии боеприпасов: в Генштабе дали ответ

Бригадный генерал Сергей Баранов. Фото: Дмитрий Юрченко/АрмияInform

Генерал Сергей Баранов сообщил, что ВПК обеспечивает до 50% определенных видов боеприпасов.

В настоящее время украинский военно-промышленный комплекс обеспечивает ориентировочно 20%, по некоторым параметрам – до 50% производства определенных видов боеприпасов.

Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Сергей Баранов, передает "Укринформ".

Генерал отметил, что Украина разработала Концепцию перевооружения ракетных войск и артиллерии. "Мы отказываемся от 152 калибра и переходим на 155 калибр", — уточнил Баранов.

В этом контексте бригадный генерал подчеркнул, что Министерство обороны Украины и командованием Сил логистики ВСУ очень многое сделали для производства боеприпасов или их восстановления.

"Пока мы обеспечиваем где-то 20%, а по некоторым параметрам даже больше – до 50% производства определенных видов боеприпасов. Ну и минометы также производятся. Поэтому, наращиваем производство", – отметил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление о производстве боеприпасов в Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2151
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация