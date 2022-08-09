"Хватают уже всех": Арествич рассказал о новой волне мобилизации в "ЛДНР"

Российские войска испытывают нехватку кадров, которые можно было бы привлечь к войне в Украине.

Новая волна мобилизации началась на территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР". По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, это выглядит так: "Призывник, не прячься, выходи".

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным в четверг, 4 августа.

По его словам, "хватают уже всех". В частности, предприятия получают списки людей, как уже нет "брони".

"Их задача - выгребить полностью эти "молодые республики", чтобы там людей не осталось. Вторая задача: несговорчивых из кадрового состава "ЛДНР" похоронить под Авдеевкой, под Песками и под Марьинкой. Хоронят актив", - подчеркнул Арестович.

Может дойти до того, что уклонистов могут расстрелять боевики. О таких случаях уже известно, заметил советник главы Офиса президента. Также призывников "вылавливают по домам".

"Очень тяжелая ситуация там потому, что бесконечно прятаться, - это очень сложно", - добавил Арестович.

Как сообщалось, страна-агрессорка может использовать подразделения по заключенным для контроля над населением на временно оккупированных частях Украины. Недавно в России мобилизовали батальоны. Они хуже подготовлены и менее профессиональны. Кроме того, эти группировки жестче населения захваченных территорий, чем профессиональные российские солдаты или призывники, прошедшие формальную военную подготовку.

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