Хватило бы стиральных машин и "Лад": эксперт рассказал о жадности Путина, который пошел на общую мобилизацию

Если бы российские власти готовы были оплачивать мобилизацию, они могли бы собрать 300 тыс. солдат с легкостью и без лишней огласки.

Сегодня Россия мобилизовала до 300 тысяч человек на войну против Украины. Но если бы российская власть не была бы такой жадной, они бы подняли деньги и собрали эти 300 тыс. без всякого визга, крика, шума. Все бы пошли добровольно.

Об этом в интервью Олесе Бацман заявил российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Мы об этом бы никак не узнали, если бы они заплатили больше. Но это не та страна. Поэтому решили сделать принудительно, по традиции, – прикладом в спину. Поэтому столько много шума. Столько людей, которые не хотят воевать. Столько много женщин, которые не соглашаются с тем, что их мужчины, дети или родители идут воевать. Потому что когда это делали за деньги, все понимали: да, человек идет на очень неприятный заработок, но что делать – кредиты", – считает бизнесмен.

По его словам, в России достаточно много маргинализированных людей, которые готовы пойти воевать. Российские власти с легкостью могли бы собрать 1,5 млн деклассированных элементов, которые с радостью пошли бы на войну против Украины.

"Они же не думают, что вернутся домой в черном пакете. Думают, что пропетляют, отсидятся, приедут с кучей подарков, гостинцев. Они же едут, по сути, за стиральной машиной. А возможно, за новой "Ладой", — подчеркнул Чичваркин.

Напомним, мобилизованные россияне жалуются, что им не дают оружие и одежду (видео).

Читайте также: