Хватило только на подержанное авто: оккупант жалуется на обесценивание рубля и поднятие цен (аудио)

Хватило только на подержанное авто: оккупант жалуется на обесценивание рубля и поднятие цен (аудио)

Все, что смог себе позволить российский солдат на выплаты за ранения, это десятилетний автомобиль.

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского солдата, рассказывающего другому оккупанту, что на выплаты за боевое ранение, а именно 3 млн рублей, смог купить автомобиль 2012 года.

На вопрос собеседника, почему он не приобрел квартиру, тот жалуется, что цены выросли, и на такую покупку просто не хватило денег.

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen Polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись", — говорит оккупант.

Его собеседник советует ему получить еще одно боевое ранение, чтобы хватило и на квартиру.

Напомним, оккупанты жалуются родным, что два месяца не получают зарплат.

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