"Хватит "assurances": Ермак призвал предоставить Украине реальные гарантии безопасности

Украине нужны реальные гарантии безопасности. Будапешта-2 не будет.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Будапешта-2 не будет.

"Хватит «assurances». Украине нужны реальные гарантии безопасности. Будапешта-2 не будет", – написал он в Twitter.

По словам Ермака, тот, кто стремится к этому, несмотря на Бучу, Одессу, Мариуполь, несмотря на боль других городов, несмотря на тысячи убитых, замученных, изнасилованных людей, детей, не имеет или ума, или сердца. Или просто поддерживает эти преступления.

Напомним, что 26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе "Рамштайн" состоится встреча, посвященная вопросу оборонных потребностей Украины. Участие в мероприятии уже подтвердили более двух десятков стран, и их перечень может расшириться. Мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных есть и члены Альянса.

Мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само – Зеленский о гарантиях безопасности

Напомним: