"Хватит фальшивых жестов, санкции не действуют": в Польше сообщили, что нужно Украине для победы над РФ

"Хватит фальшивых жестов, санкции не действуют": в Польше сообщили, что нужно Украине для победы над РФ

Дуда убежден, что не нужно искать компромисс с Москвой любой ценой.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Украина не должна идти на компромисс с Россией, которая зверски убивает людей любой ценой. Для защиты от путинской РФ, прежде всего, Украине нужно вооружение.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, российские преступники должны быть названы преступниками и привлечены к ответственности и осуждены за зверства в Буче Киевской области.

"Снимки из Бучи опровергают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны, прежде всего, три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", — заявил Анджей Дуда.

В свою очередь, премьер Польши Матеуш Моравецкий был более резок в своих высказываниях, комментируя ужасы на Киевщине:

"Больше никаких маневров и фальшивых жестов. Достаточно! Санкции бездействуют. Отключите кислород от российского геноцида! Отключите российский геноцид от воздушного потока!".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности всех захватчиков и убийц, которые замучены и жестоко убили людей в населенных пунктах Киевщины, чтобы наказать по заслугам армейцев диктатора Путина за варварские зверства.

Читайте также: