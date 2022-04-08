"Хватит кормить российскую военную машину": Зеленский показал Европе эмоциональное видео

При покупке российской нефти и газа вы финансируете убийства украинцев, указано в ролике.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал эмоциональное видео, демонстрирующее, к чему приводит покупка российских нефти и газа.

Соответствующий ролик выложен в Telegram-аккаунте президента.

В видеообращении к мировой общественности показано, как покупка российских нефтепродуктов приводит к убийствам украинцев, ведь эти деньги попадают в бюджет РФ, финансирующий вооружение и войну.

"Покупая российскую нефть и газ, вы финансируете убийства украинцев. Действуйте решительнее. Хватит кормить российскую военную машину", – отмечается в комментарии к видео.

На кадрах ролика использованы фото зверств российских оккупантов из Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других мест.

Отмечается, что пока европейцы пьют на заправках кофе, платят за свое спокойствие и улыбки на лице, российская армия совершает геноцид украинского народа.

"Только три страны отказались от российского бензина и нефти – это Литва, Латвия и Эстония", – отмечено в ролике.

Напомним, 8 апреля ЕС одобрил пятый пакет санкций против России. В частности, пакет содержит запрет на импорт российского угля с августа 2022 года, однако не содержит никаких ограничений по нефти и газу.

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