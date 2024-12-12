Хватит ли армии РФ ресурсов для масштабных атак на Запорожском направлении: военный дал ответ

Россия сейчас действительно ослаблена, но Украина тоже истощена, тоже терпит потери и в технике, и в людях, именно поэтому РФ и может где-то продвигаться.

Российские захватчики для усиления давления на Запорожском направлении опрокидывают резервы из временно оккупированного Крыма. Однако ресурсов атаковать по всей линии фронта у армии РФ не хватает. Противник истощен.

Об этом сказал военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 12 декабря.

“Мы видим сейчас, что из России все, что могут перебросить, направляют на Кураховское направление и в Курскую область, остальные справляются своими резервами. Для усиления штурмов и давления на Запорожском направлении они бросают все, что могут, из Крыма. Но ресурсов наступать везде у них, безусловно, не хватает. Оккупанты достаточно измотаны", — сказал спикер.

По словам Сазонова, три месяца подряд россияне набирают около 21 тысячи человек в месяц — и мобилизованных, и контрактников. А за ноябрь Силы обороны Украины отминусовали 45 тысяч личного состава.

Они уже технику берут на киностудии Мосфильм. То есть всего не хватает — ресурсов, личного состава. И они вынуждены сосредотачиваться на нескольких направлениях. Поэтому если они будут менять приоритеты, а это не исключено, то им придется где-то снимать людей, где-то ослаблять давление, чтобы перебрасывать на другие (направления — ред.)”, — отметил гость эфира.

По мнению Сазонова, Россия сейчас действительно ослаблена.

"Мы их вымотали, мы здорово очень порвали за это время. Если где-то отступаем, то с боем максимально выкашиваем их ряды. Но Украина тоже истощена, тоже терпит потери и в технике, и в людях. Собственно поэтому Россия может где-то продвигаться, потому что мы тоже измотаны, не железные”, — резюмировал военнослужащий.

Напомним, боец "Азова" откровенно рассказал об усталости военных.

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