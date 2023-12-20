Хватит ли оружия для мобилизационного плана Зеленского: экскомандир роты батальона "Айдар" ответил

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что базового, правда, устаревшего оружия хватит для мобилизационного плана президента Зеленского, в котором идет речь о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч человек.

Об этом шла речь во время телемарафона в комментарии военного аналитика Евгения Дикого.

"Базовая комплектация пехотинца – это все-таки не танк на каждого", – отметил Дикий.

Как он сказал, "старых весел", то есть тех самых "калашей" с деревянными примерами, с которыми бойцы отразили первое нашествие зимой 2022 года, хватает.

"Все западное (оружие от стран-союзниц – ред.) приехало значительно позже. А Киев защищали, например, этими старыми "калашами" из полицейских складов. Так вот этих старых "весел" вообще-то хватает у нас и на миллион, и на два миллиона человек", – отметил Дикий.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане мобилизации 19 декабря на итоговой пресс-конференции с журналистами.

Командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал слова президента. По мнению Дикого, Зеленский озвучил минимальное количество военнослужащих для пополнения ВСУ.