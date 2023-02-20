Хватит ли резервов у россиян, чтобы захватить Луганщину: прогноз ISW

Оккупантам не хватает свободных резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность атак в Луганской области.

Российские сухопутные войска действуют в пределах обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальонно-тактических групп или других временных структур.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Отсутствие нескольких танковых подразделений свидетельствует о том, что армия РФ испытывает проблемы с заменой техники, особенно танков, потерянных во время предыдущих неуспешных наступательных операций", – говорится в отчете.

Захватчики могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в запасе. Однако привлечение этих резервов в Луганской области вряд ли изменит течение продолжающегося наступления, отмечают аналитики.

"Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед невысока", — отметили аналитики.

Ситуация в Луганской области

Российские оккупанты изо всех сил пытаются прорвать оборону украинских защитников в Луганской области. Вблизи Кременной захватчики увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ.

Глава ОВА Сергей Гайдай заявлял, что новое наступление России может произойти в любой день после 15 февраля.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что повторное наступление России на Украину длится, по меньшей мере, полторы недели. По его мнению, российские военные хотят пройтись по административным границам Харьковской и Донецкой областей с севера и, соответственно, Донецкой и Днепропетровской областей с юга.

Новый приказ Путина, мобильный интернет отключат, бои в Луганской области - Сергей Гайдай

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