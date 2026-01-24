Хватит ли России сил оккупировать Донецкую область: военный дал прогноз

ВСУ на фронте / © Associated Press

Полный захват неоккупированной части Донецкой области военным путем является для россиян чрезвычайно трудной и фактически нереальной задачей на текущем этапе войны.

Об этом в интервью BBC заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШУ) ВСУ Евгений Ласийчук.

По словам военного, несмотря на наличие у россиян значительного количества техники и артиллерии, ключевым фактором их локальных успехов остается человеческий ресурс. Однако именно с этим у противника могут возникнуть проблемы при попытке масштабного захвата региона.

«Да, конечно, у них есть средства огневого поражения, есть технологии. Основа их успеха — это личный состав, который они все запускают и запускают, используя актуальный сегодня способ „инфильтрации“, — пояснил Ласийчук.

Почему тактитка «инфильтрации» больше не сработает

Командир ДШВ детализировал, что российская тактика «инфильтрации» (утечки малыми группами пехоты) требует непрерывного потока живой силы.

Для того чтобы оккупировать всю территорию Донецкой области, используя этот подход, Кремлю необходимо колоссальное количество солдат.

По мнению Ласийчука, у российской армии нет физической возможности сконцентрировать такой человеческий ресурс, чтобы реализовать полную оккупацию региона.

«Для дальнейшего продвижения и использования этой тактики России необходимо большое количество солдат. У нее сейчас нет такого количества», — резюмировал военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что силы обороны на Донбассе зачистили от врага село Сухецкое Мирноградской общины Покровского района.