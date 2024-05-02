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Хватит ли россиянам для наступления 25 тысяч солдат в районе Часового Яра и откуда они возьмут резервы: эксперт дал ответ

Хватит ли россиянам для наступления 25 тысяч солдат в районе Часового Яра и откуда они возьмут резервы: эксперт дал ответ

Военный эксперт Александр Коваленко допустил очередное обострение ситуации вблизи Временного Яра. Коллаж ТСН.ua

Катализация наступательных действий со стороны окупантов еще впереди, отметил Александр Коваленко.

России не хватит для наступления 25 тысяч солдат в районе Часового Яра Донецкой области. Такое количество российских солдат может лишь создать условия для более мощного наступления.

Об этом в эфире телемарафона военно-политический заявил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Этого недостаточно (25 тысяч солдат – ред.). Это количество, которое может создать условия для более мощного наступления, но не для самого мощного наступления. То есть катализация наступательных действий еще впереди", – сказал эксперт.

Российское командование будет усиливать эти 25 тысяч воинов так же, как оно делало у Авдеевки, где усиливали ударную группировку, например, силами 2-й и 41-й общевойсковых армий из состава группы войск "Центр".

"Они использовали там наиболее боеспособные отдельные мотострелковые бригады... Так что они будут брать ресурс скорее всего из южной группировки, группа войск "Днепр", а также группа войск "Восток". Именно оттуда будут передислоцированы подразделения для усиления дальнейших боевых действий на востоке", – объяснил Коваленко.

Напомним, оккупаны активно применяют "банзай-штурмы" возле Часового Яра.

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