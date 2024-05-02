Хватит ли россиянам для наступления 25 тысяч солдат в районе Часового Яра и откуда они возьмут резервы: эксперт дал ответ

России не хватит для наступления 25 тысяч солдат в районе Часового Яра Донецкой области. Такое количество российских солдат может лишь создать условия для более мощного наступления.

Об этом в эфире телемарафона военно-политический заявил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Этого недостаточно (25 тысяч солдат – ред.). Это количество, которое может создать условия для более мощного наступления, но не для самого мощного наступления. То есть катализация наступательных действий еще впереди", – сказал эксперт.

Российское командование будет усиливать эти 25 тысяч воинов так же, как оно делало у Авдеевки, где усиливали ударную группировку, например, силами 2-й и 41-й общевойсковых армий из состава группы войск "Центр".

"Они использовали там наиболее боеспособные отдельные мотострелковые бригады... Так что они будут брать ресурс скорее всего из южной группировки, группа войск "Днепр", а также группа войск "Восток". Именно оттуда будут передислоцированы подразделения для усиления дальнейших боевых действий на востоке", – объяснил Коваленко.

Напомним, оккупаны активно применяют "банзай-штурмы" возле Часового Яра.

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