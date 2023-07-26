Хватит ли США оружия для собственной обороны и помощи Украине – в Пентагоне ответили

Минобороны США рассказало, достаточно ли оружия для поддержки Украины в войне.

США имеют достаточное вооружение для обеспечения собственных нужд и для оказания военной помощи Украине, которая борется против агрессии РФ.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге.

"Мы проводим встречи, где наши службы могут высказать свое мнение относительно того, что у них есть, а затем, конечно, секретарь и председательствующий разговаривают с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно предоставить Украине", — сказала она.

По словам заместителя пресс-секретаря Минобороны, "одна из вещей, которую продолжает повторять президент и продолжает повторять госсекретарь, — это то, что мы с Украиной на долгосрочную перспективу".

Напомним, 25 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов. Вооружение выделят из составов Минобороны США.

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