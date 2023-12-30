Хватит ли у России ракет на регулярные массированные удары по Украине: ответ аналитиков

Аналитики считают, что с приближением новогодних праздников РФ будет усиленно атаковать Украину.

Нынешние российские запасы ракет и беспилотников и темпы производства не позволяют РФ наносить по Украине регулярные массированные удары ракетами. Однако захватчики могут последовательно атаковать Украину ударными дронами типа Shahed.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят статистику изготовления Россией новых ракет, которую 6 ноября озвучил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, в октябре 2023 года россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности. В частности, было изготовлено 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, девять крылатых ракет Х-32 и четыре аэробалистические ракеты "Кинжал" ".

В ноябре россияне имели в резерве всего 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, а за август-ноябрь это количество возросло до 285 единиц.

"Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские Вооруженные силы частично восстановили собственные запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого относительно последних общих российских ракетных резервов и месячных темпов производства свидетельствуют о том, что российская армия не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары. 29 декабря, в частности, во время масштабного удара, агрессор выпустил по Украине пять ракет "Кинжал" — именно столько систем этого типа РФ производит ежемесячно", — говорится в сообщении.

По данным ISW, Россия может производить значительно более высокими темпами собственные беспилотники Shahed-136/131. Но только в случае создания и расширения производства этих аппаратов в Алабужской особой экономической зоне в Республике Татарстан.

Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после месячной задержки в производстве в период с февраля по октябрь 2023 года предприятие в Алабуге планирует изготовить 1400 беспилотников. А к сентябрю 2025 года в целом планирует изготовить шесть тысяч таких дронов.

"Таким образом, российские войска, скорее всего, смогут наносить более последовательные удары "Шахедами", чем ракетами, о чем ранее отмечали украинские официальные лица", — отметили эксперты.

Напомним:

российские войска 29 декабря нанесли по Украине самый массированный удар с воздуха, из 158 запущенных ракет различных типов и ударных БпЛА сбили 114: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, сообщило командование сил ВСУ.

По данным МВД на вечер 29 декабря, в общей сложности погибли, по меньшей мере, 30 человек, более 160 получили ранения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что массированный воздушный удар России по Украине был нацелен на социальную и критическую инфраструктуру.

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