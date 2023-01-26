Хватит ли Украине западных танков и когда они попадут на фронт: анализ NYT

По мнению западных экспертов, танки уже не помогут Украине защититься вблизи Бахмута.

Западные союзники пообещали послать не менее 105 танков: гораздо меньше, чем нужно Украине, и могут пройти месяцы, прежде чем они вступят в бой.

В статье The New York Times проанализировали, хватит ли Украине западных танков.

Украинские войска еще должны быть научены пользоваться мощной западной боевой машиной и перебросить их в зону конфликта – задача далеко не из легких, считают журналисты.

По мнению NYT, обещанные Берлином и Вашингтоном танки будут поставлены, по меньшей мере, весной или летом — несвоевременно, чтобы помочь Украине защититься вблизи Бахмута.

Какие страны дают западные танки и сколько?

Крупнейшая партия танков поступает от США — 31 M1 Abrams, которых достаточно для обеспечения одного украинского батальона. Abrams – одна из самых совершенных танковых систем в мире, но для ее надежной работы нужна специальная подготовка, технология для ее частей и, как правило, специальное топливо.

В среду американские официальные лица заявили, что пройдет по меньшей мере несколько месяцев до того, как Abrams сможет быть доставлен. Другие эксперты сказали, что это может занять вообще как минимум год.

Британия, Германия и Польша обязались послать по 14 танков, а Лондон прогнозирует поставку своих Challenger 2 в течение нескольких недель. Министр обороны Германии Борис Писториус прогнозировал, что Берлину понадобится три-четыре месяца, чтобы отправить свои танки Leopard 2.

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Польша сообщила, что уже готова отправить в Украину собственные танки Leopard 2. Португалия заявила, что может предоставить четыре Leopard 2, а Норвегия заявила, что может отправить еще восемь. Другие обещания передать Leopard 2 – но без уточнения количества – сделали Испания, Финляндия и Нидерланды.

Франция же рассматривает возможность предоставления Украине своих боевых танков Leclerc, однако их количество не уточняется.

В издании также упомянули заявление Дании о готовности направить 20 швейцарских БТР Piranha в Украину, как только правительство в Берне согласится, что они могут быть реэкспортированы. Однако эту технику уже получила Молдова.

В целом Украина может получить более 100 западных танков.

Достаточно ли этого?

NYT упомянула о заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который говорил, что для контрнаступления ему нужно 300 танков.

Отмечается, что европейские военные имеют не менее 2000 танков Leopard 2 и сотни других видов западных боевых танков. Россияне также до сих пор имеют тысячи танков.

"Запад никогда не сравнит эти цифры один на один. Но, учитывая качественное преимущество Leopard или Abrams над даже самым современным российским танком, если бы Запад мог поставить от 500 до 1000 танков, это имело бы огромное значение для украинцев", — говорит военный историк. из Корнельского университета (США) Дэвид Силби.

Сколько нужно времени ВСУ на обучение

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Эксперты отрицают заявления — преимущественно Соединенных Штатов — о том, что для обучения украинских войск использовать танки могут пойти месяцы. Они отмечают, что украинские военные, избранные для экипажа, прошли уже подготовку на танках советских времен. Таким образом, чтобы научиться управлять танками Leopard 2, работающими на дизельном топливе и более легкими в эксплуатации, чем M1 Abrams, может потребоваться всего три-четыре недели.

Гораздо более сложный процесс для M1 Abrams. Он предполагает обучение не только эксплуатации танков, но и их обслуживания.

Хватит ли им боеприпасов?

Нехватка боеприпасов стала проблемой для украинских войск почти с начала войны. Трофейные российские танки являлись важным промежуточным средством для Украины, но, по словам украинских военных, запчасти для них часто трудно приобрести.

В танках западного производства используются боеприпасы по стандартам НАТО. То есть они могут быть пополнены любой из 30 стран-участниц Североатлантического альянса или их партнерами. Танки будут доставлены с некоторыми дополнительными запасами боеприпасов. Тем не менее, война настолько истощила западные запасы, что некоторые союзники переживают, хватит ли им для других потенциальных конфликтов или даже для собственной самообороны.

Кроме того, немецкие и американские танки имеют различные детали и режимы обслуживания, а также оба типа боеприпасов отличаются от танков советских времен, которые сейчас имеет Украина.

Как они попадут на поле боя?

Процесс доставки западного оружия и другой военной техники в Украину остается в секрете, ведь Россия может нацелиться на дороги, железные дороги или военные склады.

Западные военные эксперты описали цепочку маршрутов доставки, преимущественно из центров в Польше, Словакии и Германии.

По мнению NYT, железная дорога – это, как правило, самый быстрый и безопасный способ перемещения техники, учитывая, что длинные колонны, скорее всего, привлекут внимание России.

Чтобы довести танки и другую бронетехнику до поля боя, понадобится слишком много топлива, запчастей и времени, считают эксперты.

Напомним, Джо Байден объявил, что США передают Украине 31 танк Abrams. Германия 25 января наконец решила передать Украине 14 танков Leopard 2.

Еще раньше о намерении передать Украине 14 танков Challenger 2 объявила Великобритания.