"Хватит нам затыкать рты": матери и жены военных РФ выдвинули Путину требование

В России общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников, требующих вернуть их близких с фронта, "Совет матерей и жен", добивается открытой встречи с президентом РФ Путиным.

Организатор совета Ольга Цуканова записала видеообращение к Путину после того, как стало известно, что он проведет встречу с матерями военнослужащих.

Ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.

Приводим текст видеообращения Цукановой: "Совет матерей и жен уже третий день находится в Москве... Мы всеми способами пытаемся призвать власть к диалогу... Что мы видим сегодня? Что Владимир Владимирович Путин 27 ноября планирует встретиться с матерями. По опыту точно могу сказать, какая это будет встреча – матери зададут правильные вопросы, которые заранее согласуют, выверят, и ни один несогласованный человек не сможет ни попасть на эту встречу, ни задать вопросы.

Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит ли у вас смелости встретиться в глаза, открыто не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь в Москве готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Скроетесь снова?

У Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или прятаться? У матерей России очень много вопросов. Давайте выходить с нами на диалог и хватит нам затыкать рты показушными своими мерами".

Как передает "Украинская правда", по данным источников, близких к администрации президента, Путин на этой неделе встретится с матерями российских военных, встреча будет приурочена ко Дню матери, который отмечают 27 ноября. В то же время пресс-секретарь президента страны-агрессорки Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готовит встречу Путина с матерями российских военнослужащих. Об этом написала газета "Ведомости" 22 ноября.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова сообщила "Верстке", что представителей правозащитной организации не приглашали на встречу с Путиным.

Представителей общеизвестных объединений матерей решили не звать на встречу, поскольку их активистки ведут себя слишком агрессивно и "громко", рассказал источник "Верстки" в российском парламенте.

По словам другого источника, близкого к Кремлю, власти обсуждают возможность создания альтернативного, патриотического движения матерей военнослужащих. Именно в этих целях и будет организована встреча Путина с ними.

Напомним, в Херсонской области ВСУ наголову разбили только что мобилизованных россиян. Потери родных шокировали их родственников, и те устроили бунт. С конца октября в России родственники мобилизованных в 15 регионах страны выходили на протесты, требуя, чтобы их близких вывели с линии фронта и обеспечили всем необходимым.

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