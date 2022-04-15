Хью Джекман пообщался с 7-летним мальчиком из Одессы, который нарисовал Росомаху: видео

Видео общения с ребенком и волонтером актер разместил в фотоблоге.

Австралийский актер Хью Джекман поговорил с 7-летним Костей из Одессы, который был вынужден покинуть свой дом из-за войны России против Украины.

В настоящее время мальчик находится в Румынии в центре Unicef ​​Blue Dot под защитой волонтеров из организации Unicef. Костя является ярым поклонником героя Джекмана Росомахи из серии фильмов "Люди Икс". Он нарисовал своего кумира. Рисунком Хью Джекман поделился у себя в Instagram:

"Поздоровайтесь с моим новым, очень мужественным другом Костей. Ему 7. Лишь несколько часов назад он попал в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию Росомахи. Очень похож, вам не кажется?" – написал Джекман.

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А волонтеры организовали Косте встречу с кумиром. Видео этой встречи актер также разместил в своем фотоблоге:

"Каждый раз наши сердца разрываются, когда дети вынуждены покидать свой дом из-за войны в Украине. Мое сердце разрывается за них всех. Но общение с Юлией в центре Unicef ​​Blue Dot вселило в меня надежду", — написал Джекман.

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