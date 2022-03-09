"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленский обратился к украинцам и процитировал Шевченко

"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленский обратился к украинцам и процитировал Шевченко

Зеленский подчеркнул, что мечта Шевченко жива и вполне реальна.

Президент Украины обратился к украинцам 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, и напомнил о его мечте – освободить землю от врага. Владимир Зеленский подчеркнул, что она жива и вполне реальна.

ТСН.ua публикует текст его обращения.

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

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Сегодня день рождения Тараса Шевченко. Это наша давняя мечта. Это его мечта. И она жива! И вполне реальна. Украинцы! Украинки! Всё в наших руках!

Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решимостью. Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю. Даже там, где нас не поддерживают, даже хорошо знают, чего мы достигли. И чувствуют, чего мы еще достигнем.

Если сохраним единство. Национальную силу. Если будем и дальше отвечать мудро и смело на активность врага. Который может разрушить стены. Наши дома. Наши школы. Наши церкви. Может разбить украинские предприятия.

Но никогда не доберется до нашей души, до нашего сердца, до нашего умения жить свободно. И бороться – смело", — сказал президент.

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