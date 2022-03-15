"И оба не предполагают триумфа России": Арестович заявил, что осталось два варианта окончания войны

"И оба не предполагают триумфа России": Арестович заявил, что осталось два варианта окончания войны

Алексей Арестович рассказал и о сроках окончания войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предсказал два вероятных варианта развития событий в Украине в связи с войной, развязанной страной-агрессором РФ.

Об этом Арестович сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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"У нас есть два решения. Первое: на переговорах, которые сейчас успешно проходят, может быть все решено в кратчайшие сроки, 1-2 недели. То есть это с полным выводом российских войск. Хотя, думаю, этим не ограничится", – сказал Арестович.

Второй вариант, по словам советника главы Офиса Зеленского, предполагает продолжение боевых действий: российская армия может попытаться предпринять еще одну попытку наступления с помощью сирийцев и других 10-15 тысяч добровольцев.

"Второй вариант: Россия подкопит резервы, поймет, что им не удастся с нами договориться. И тогда будет еще одна попытка наступления на Украину. Тогда нам понадобится еще неделя, чтобы их перемолоть. И тогда все, у них не останется уже никаких резервов. Эта фаза может занять время до конца апреля. Если будет второй вариант, то все это может занять еще месяц — до середины апреля", — добавил Арестович.

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