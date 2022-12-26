"И силой, и дипломатией": Буданов рассказал, когда и как ВСУ начнут освобождать Крым

Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net, комментируя опасения политиков и экспертов стран Запада по поводу того, что Крым является "красной линией" и исключительно дипломатической историей.

Он отметил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, которые являются общепризнанными в мире.

"Мне не интересно слушать мнения каких-то людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН. Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — сказал он.

Деоккупация Крыма

глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию. По его словам, оно может быть в ВСУ до первых месяцев 2023 года.

По его словам, оно может быть в ВСУ до первых месяцев 2023 года. военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ по освобождению Крыма еще не началась, однако готовность и желание освободить от российской оккупации уже зародилась в сознании украинских граждан.

Когда ВСУ начнут освободят Крым - Бен Годжес

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