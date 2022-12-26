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"И силой, и дипломатией": Буданов рассказал, когда и как ВСУ начнут освобождать Крым

"И силой, и дипломатией": Буданов рассказал, когда и как ВСУ начнут освобождать Крым

Скриншот з відео / РБК-Україна

Буданов уверен, что Крым вернется в Украину.

Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net, комментируя опасения политиков и экспертов стран Запада по поводу того, что Крым является "красной линией" и исключительно дипломатической историей.

Он отметил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, которые являются общепризнанными в мире.

"Мне не интересно слушать мнения каких-то людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН. Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — сказал он.

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