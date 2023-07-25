И снова попадание по украинским пшеничным полям: стали известны последствия обстрела Днепропетровщины

К вечеру 25 июля оккупационная армия ударила по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. И снова попадание – по украинским пшеничным полям.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Произошел пожар – огонь охватил почти 5 га. Спасатели возгорания уже потушили.

По уточненной информации, этой ночью по той же громаде произошел ракетный удар. Враг попал в складское помещение.

Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА (ОВА)

Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Тем временем Россия атаковала дронами 4 области и убила 10-летнего ребенка в Донецкой области. Лишь ночью враг дважды обстреливал Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

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