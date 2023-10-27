И снова вражеская атака: в Херсонской области из-под завалов достали тело мужчины

Россияне ударили по жилому дому в Зеленовке Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. К разборам завалов привлекли 12 специалистов. Во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается", — написал Прокудин.

Кроме того, из-за обстрела центра Херсона пострадал 36-летний мужчина. В результате удара он получил ранение спины и туловища.

Ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Днепровский район города.

Российские войска ежедневно обстреливают деоккупированную часть Херсона. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

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