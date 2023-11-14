И украинская, и российская армии имеют успехи под Авдеевкой: ISW рассказали, где есть продвижение

ВСУ якобы продвинулись к железнодорожной станции возле Степного и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Украинские военные успешно контратаковали и продвинулись вблизи Авдеевки Донецкой области в понедельник, 13 ноября.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские "военкоры" утверждают, что украинские силы продвинулись к железнодорожной станции возле Степного и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки. Другой российский "военкор" заявляет, что украинские военные неудачно атаковали вблизи Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Несмотря на успехи украинской армии, определенные продвижения якобы есть в ВС РФ. Так, геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к восточной окраине Степной (3 км к северу от Авдеевки).

Аналитики со ссылкой на Генштаб Украины уверяют, что российские войска совершили неудачные атаки на юго-восток и юг от Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки), восточнее Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки), а также вблизи Авдеевки и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

" Несколько российских "военкоров" утверждали, что продолжаются бои у Авдеевского коксохимического завода и породного отвала на севере Авдеевки. Другой российский "военкор" утверждал, что украинские войска контролируют не менее половины Авдеевского коксохимического завода и что якобы, – говорится в сообщении.

Какая ситуация вблизи Авдеевки по состоянию на 14 ноября 2023 года. ФОТО: ISW

Однако американские аналитики не подтверждают заявления РФ о том, что оккупанты захватили Авдеевский коксохимический завод. Также в ISW не подтверждают заявления российских военнослужащих, что их военные силы вытеснили украинские силы с нескольких неопределенных позиций в промышленной зоне на южном фланге Авдеевки.

Как сообщалось ранее, оккупанты штурмуют Авдеевку. Американские аналитики оценили ситуацию на самом горячем участке фронта.

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