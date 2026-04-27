Как персональный рекрутер помогает найти вакансию оператора БПЛА

На примере вакансии оператора БПЛА даем советы персональных рекрутеров и объясняем, как вступить на службу в подразделения беспилотных систем, сколько длится обучение и какие требования к кандидатам.

Можно ли стать оператором БПЛА без опыта?

Рекрутер Сил ТРО ВСУ Олег Лесник (Львов и Львовская область):

Все военнослужащие, которые служат в экипажах БПЛА, проходят специализированное обучение. Курс длится 30-45 дней. Хорошо, если новобранцы умеют управлять дроном хотя бы на уровне распространенных симуляторов типа Liftoff. Однако многие овладевают этими специальностями "с нуля". В этом вопросе главное – личная мотивация и настойчивость. Есть смежные военные специальности, связанные с БПЛА: мастера-инженеры, техники в мастерских, саперы, дешифровщики, которые анализируют данные аэроразведки и передают свои выводы командиру подразделения.

Как проходит подготовка оператора БПЛА? Сколько времени уделяют практике?

Рекрутер Сил ТРО ВСУ Сергей Андрийчук (Киев и Киевская область):

В Силах территориальной обороны ВСУ действует специализированный учебный центр для операторов БПЛА. Каждое подразделение беспилотных систем самостоятельно обучает операторов, привлекает к этому инструкторов и экипажи, которые находятся на оттяжке или на восстановлении.

Часто будущий оператор БПЛА сразу закрепляется за экипажем, в котором будет проходить службу. Практики много, обучение начинается с симуляторов, по оценке инструкторов, это плюс-минус 40 часов виртуального налета. Далее переходят к управлению дронами-аэроразведчиками, FPV, тренируют управление в очках. Дрон на оптоволокне – это также особые навыки и требования к управлению.

Общий срок обучения оператора БПЛА – 1-1,5 месяца. Завершается все экзаменами, чтобы получить соответствующую военную учетную специальность. Для экипажей БПЛА – это ВОС-216, 217, 218, 219.

Как происходит распределение по вакансиям операторов БПЛА?

Руководитель рекрутинговой группы Сил ТРО ВСУ Татьяна Чороба (Одесса и Одесская область):

Ключевое преимущество рекрутинга как услуги – возможность самостоятельно выбрать подразделение и вакансию в ВСУ, пройти собеседование с будущим командиром. Поэтому персональный рекрутер Сил ТрО вместе с рекрутом заранее определяют должность, на которой он желает служить.

Навыки безусловно важны. Люди, имеющие опыт в управлении гражданскими дронами, на первом этапе обучения будут иметь преимущество. Однако мотивированные женщины и мужчины овладевают управлением БПЛА и без опыта, причем возрастных ограничений также нет. На старте это не о навыках, а о желании учиться и тренироваться.

Итак, в каждой бригаде Сил территориальной обороны созданы подразделения беспилотных систем, в которых имеются вакансии в экипажах БПЛА: командир экипажа, оператор БПЛА, мастер-инженер (снаряжающий дрон зарядом, может осуществлять запуск с катапульты), техник, сапер, водитель. Все они проходят адаптацию в своем подразделении, распределяют обязанности, готовятся к боевой работе, изучают местность и опыт других экипажей. Пехотных должностей в подразделениях беспилотных систем нет.

Обратиться к рекрутеру Сил территориальной обороны ВСУ и найти вакансию оператора БПЛА можно 7 дней в неделю по телефону 0 800 505 163. Рекрутер уточняет данные кандидата на службу и предлагает должности в различных подразделениях. Посещение ТЦК и СП в этом случае не обязательно.