Идеальная ПВО для Харькова: Коваленко рассказал, можно ли защитить город от атак на 100%

Харьков будет уязвим для российских террористических ракетных атак до конца войны. И не факт, что не будет после нее.

Харьков от российских атак не защитит такая эшелонированная ПВО, как в Киеве. Сколько бы батарей Patriot или SAMP/T в районе Харькова не разместили, они не будут эффективны в связи минимальными расстояниями до России.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Харьков ежедневно подвергается российским обстрелам и после каждой атаки встает вопрос: почему город не прикрыт ПВО так, как, например, Киев, возможно ли это сделать и как именно? Ответы на эти вопросы дал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Обстрелы Харькова

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В публикации приводится пример российской атаки по Харькову 23 января. Тогда по городу "прилетела" комбинированная номенклатура ракетных вооружений врага, в частности, ракеты Х-22/32 (их можно отнести к категории невыборочного вооружения), 5В55 ЗРК С-300 аналогичной категории и 9М723 ОТРК.

С первых дней полномасштабной войны оккупанты устраивали по Харькову неизбирательные, хаотические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. В частности, район Северная Салтовка враг превращал во второй "Мариуполь". Тогда противодействовать можно было либо контрбатарейной борьбой, либо постепенно выгоняя его из Харьковской области.

На сегодня же российские войска атакуют Харьков с помощью ракет или дронов-камикадзе Shahed-131/136. В результате обстрелов колоссальный ущерб несут прежде всего гражданские объекты. Применение врагом подобных ракет по Киеву с большой вероятностью отбивается, поэтому возникает вопрос: возможно ли вокруг Харькова создать такую эшелонированную ПВО?

Как отметил Коваленко, чтобы ответить на этот вопрос, следует понимать, что эффективно противодействует тем средствам, которыми российские войска терроризируют Харьков.

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Какие средства ПВО могут защитить Харьков от ударов

Россияне атакуют Харьков преимущественно ракетами модификаций 5В55 ЗРК С-300, 9М723 ОТРК "Искандер" и Х-22/32. Обычные средства малого и среднего радиуса действия не могут перехватить практически все эти ракеты. Основным средством для этого является ЗРК Patriot или SAMP/T.

"Для защиты города вполне может хватить одной батареи ЗРК Patriot или SAMP/T, которая бы радиусом своего действия охватывала не только сам Харьков, но и область, а также часть воздушного пространства России. То есть имея возможность сбивать ракеты даже над территорией РФ. Частично это так, но есть нюансы", – объяснил аналитик.

Система Patriot/Фото: Wikipedia

Коваленко отметил, что ракеты Х-22/32 комплексы Patriot или SAMP/T могут сбивать исключительно теоретически, ведь не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая. Оккупанты запускают эти ракеты по тем регионам, где Patriot или SAMP/T не стоят на боевом дежурстве, так что эту теорию на практике пока не удалось подтвердить.

Ракеты "Искандер" комплексы Patriot или SAMP/T "щелкают, как семечки". Практически все вражеские баллистические цели, следующие на Киев, сбиваются со 100% вероятностью. Но дело в том, что в случае пусков ракет "Искандер", дальность их полета к столице составляет 200 км, так что все системы ПВО успевают отреагировать на угрозу. А вот к Харькову от границы с Россией – 20-25 км. Для ракет 9М723 время подлета составляет 12 секунд.

Patriot и SAMP/T не защитят Харьков на 100%

Отмечается, что комплексы Patriot и SAMP/T являются высокотехнологичными средствами ПВО, но даже они не успевают отреагировать на ракетную угрозу на таких маленьких расстояниях и за столь короткий промежуток времени. К тому же в таком положении эти системы не столько становятся средствами защиты, сколько целью для охоты, поскольку очень уязвимы для ударов баллистики.

Как показал опыт Киева, ракеты модификаций 5В55 ЗРК С-300 также сбиваются системами Patriot и SAMP/T, а вот в отношении Харькова снова возникает проблема времени подлета и реагирования. Скорость ракет 5В55 практически аналогична 9М723. Но С-300 имеет другое преимущество, которого нет у ОТРК "Искандер" – количество. Этих ракет гораздо больше и применять их оккупанты могут гораздо чаще. Так что даже в случае успешных перехватов запуски ракет с С-300 будут истощать систему ПВО. В какой-то момент ЗРК для ПВО просто не будет хватать или не будет совсем.

"Итак, в случае размещения в районе Харькова систем, способных перехватывать вышеупомянутые ракеты, они не столько обезопасят город от ударов, сколько, критически не меняя ситуацию, поставят под угрозу сами комплексы ПВО, уничтожение которых для российских оккупантов – идея фикс", – пояснили в группе "Информационное сопротивление".

Что касается атак дронами-камикадзе Shahed-131/136, то и в этом случае близость Харькова к границе с РФ делает город уязвимым. В таких условиях очень сложно своевременно отреагировать и перехватить даже беспилотник, летящий со скоростью 150-180 км/ч. Мобильные группы уничтожают дроны на грани своих возможностей – с учетом ограниченного маневра на расстоянии. Для сбивания Shahed-131/136 эффективнее всего применять ЗРК, но малого радиуса действия – такие как Alvis Stormer, Crotale, Gepard и другие.

В то же время, защищать Харьков от ракетных атак можно не только с помощью ПВО, но и путем уничтожения носителей/пусковых. Однако этот вариант не входит в пределы действия ПВО, а – совсем других подразделений, поэтому рассматривать его сейчас не совсем целесообразно.

Харьков будет уязвим для ракетных атак до конца войны

По выводам экспертов, эшелонированная ПВО, аналогичная той, что в Киеве, Харькову не поможет. Сколько бы батарей Patriot или SAMP/T в районе Харькова ни разместили, они не будут работать эффективно из-за минимальных расстояний до РФ и недостаточного времени на реакцию и перехват цели.

"Можно (и вполне реально) повысить уровень безопасности от дронов-камикадзе за счет расширения номенклатуры средств ПВО малого радиуса действия. Но в остальном Харьков будет уязвим для террористических ракетных атак до конца войны. И не факт, что не будет и после – с учетом маниакальной слабости россиян к провокациям", – резюмируется в публикации.

Кстати, военный эксперт Александр Мусиенко оценил угрозу российского наступления в направлении Харькова.

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