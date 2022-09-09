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"Идеальный урок истории": в ОП прокомментировали контрнаступление на Харьковщине

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"Идеальный урок истории": в ОП прокомментировали контрнаступление на Харьковщине

Фото: Getty Images

По словам Подоляка, оккупанты надолго должны запомнить, почему им не стоит сталкиваться с Украиной.

На разных направлениях фронта, включая Харьковское, Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Урок, который должен запечатлеться в следующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта: 1. Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда…", – написал Подоляк в Twitter.

Ранее Подоляк отреагировал на панику пропагандистов и ложь Минобороны о "спланированном уходе" армии РФ.

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