"Идеальный урок истории": в ОП прокомментировали контрнаступление на Харьковщине

По словам Подоляка, оккупанты надолго должны запомнить, почему им не стоит сталкиваться с Украиной.
На разных направлениях фронта, включая Харьковское, Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Урок, который должен запечатлеться в следующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта: 1. Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда…", – написал Подоляк в Twitter.
Ранее Подоляк отреагировал на панику пропагандистов и ложь Минобороны о "спланированном уходе" армии РФ.
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